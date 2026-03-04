По данным синоптиков, 5 марта ожидаются снег, метель, гололед, туман, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Акмолинской области осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, на севере, востоке временами 23-28 м/с. В Кокшетау утром и днем осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На западе туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, на западе, севере, юге порывы 23-28 м/с. В Петропавловске осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Костанайской области на севере, востоке, юге осадки (дождь, снег), метель, на западе небольшой снег, низовая метель. Гололед. На севере, востоке, юге туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке 15-20 м/с. В Костанае осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман.

В Павлодарской области ночью на западе, севере снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке 15-20 м/с. В Павлодаре днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области на западе, севере, востоке снег, низовая метель, днем гололед. На востоке, юге туман. Ветер юго-западный утром и днем на севере порывы 15-20 м/с. В Караганде днем снег, низовая метель, гололед.

В области Улытау ночью на западе, севере снег, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре гололед. На востоке, юге туман. В Жезказгане днем гололед.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, юге, востоке, днем на западе, севере, востоке снег, низовая метель. Ночью на западе, севере, юге туман. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке 15-20 м/с.

В области Абай ночью на юге, востоке, в центре снег, низовая метель, днем на севере, востоке, юге осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью на юго-западе туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре 15-20 м/с.

В Алматинской области днем на юге, в предгорных районах временами сильные осадки, в горных районах временами сильный снег. На севере, юге, в горных районах туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на юге, в предгорных, в горных районах порывы 18-23 м/с, днем временами 28 м/с. В Конаеве временами туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 18-23 м/с.

В Алматы временами туман, гололед. Ветер юго-восточный порывы 15 м/с. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов днем временами сильный снег, временами туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 18-23 м/с, днем временами 28 м/с.

В Жамбылской области временами туман, гололед. Ветер северо-восточный в горных районах 15-20 м/с. В Таразе временами туман, гололед.

В Туркестанской области в горных и предгорных районах временами сильные осадки (дождь, снег), возможны формирование склонового стока, добегание воды с верховьев и подъем уровней воды на реках. Возможны разливы и подтопления, при превышении опасного уровня сохраняется угроза подтопления населённых пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

В Кызылординской области на севере, в центре туман, гололед. В Кызылорде временами туман, гололед.

В Актюбинской области ночью на западе, севере, востоке, в центре осадки (дождь, снег), гололед, на севере низовая метель, днем на западе, севере гололед. На западе, юге туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере порывы 15-18 м/с. В Актобе гололед.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере, востоке небольшой снег, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, юге туман. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с. В Уральске днем осадки (дождь, снег), низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, южный днем порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью на юге, севере, в центре гололед. На юге, севере, в центре туман.

В Атырауской области на западе, севере, юге туман, гололед. Днем на западе, севере пыльная буря. Ветер западный, юго-западный днем на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с. В Атырау днем гололед, ночью и утром туман.