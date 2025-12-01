В каких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
На большей части страны 2 декабря ожидается туман.
Штормовое предупреждение объявили синоптики на 1 декабря в Казахстане. В нескольких регионах страны ожидаются ветер, туман и гололед, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
В Астане ожидается туман.
На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Туркестане ночью и утром 02–03 декабря ожидается туман.
На севере и востоке Актюбинской области ожидается туман.
На западе Северо-Казахстанской области ожидается гололёд. На западе, севере и востоке области ожидается туман. В Петропавловске 02 декабря ожидается туман.
На западе Атырауской области ночью и утром ожидается туман.
В Акмолинской области ночью на севере и востоке, днём на западе, севере и востоке ожидается гололёд. На западе, севере и востоке области ожидается туман. В Кокшетау 02 декабря ожидается туман.
В области Абай ночью и утром на востоке и юге ожидается туман. На севере и в центре утром и днём ожидается восточный, юго-восточный ветер 15–20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и юге ожидается туман. На юго-востоке днём ожидается восточный, юго-восточный ветер 15–20 м/с.
В Кызылординской области на севере и в центре ожидается туман. В Кызылорде 02 декабря временами ожидается туман.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидается туман. В Уральске 02 декабря ожидается туман.
В Алматинской области ночью и утром на юге и в горных районах ожидается туман.
В Карагандинской области утром и днём на западе и севере ожидается гололёд. На севере и востоке ожидается туман. В Караганде 02 декабря временами ожидается туман.
В Павлодарской области на севере, западе и востоке ожидается туман. В Павлодаре 02 декабря ожидается туман.
В области Ұлытау на севере, востоке и в центре ожидается туман.
В Мангистауской области днём на западе ожидается сильный дождь. Ночью и утром на северо-востоке и в центре ожидается туман. В Актау 02 декабря днём временами ожидается сильный дождь.
В Костанайской области на севере ожидается гололёд. На западе, севере и востоке ожидается туман. В Костанае ночью 02 декабря ожидается гололёд и туман.
В области Жетісу ночью и утром на востоке и в горных районах ожидается туман. В районе Алакольских озёр ожидаются порывы северо-восточного ветра 15–20 м/с.
