В Казахстане ожидаются снегопады, метели, гололед и туман, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской области ночью на севере, юге, востоке ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер северный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются снег, метель. На западе, севере области ожидается туман. На юге, востоке области порывы ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью на севере, востоке ожидаются снег, метель, гололед. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный ночью и утром на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются снег, метель, гололед, туман.

В области Улытау на севере, востоке, в центре области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области снег, метель, гололед. На севере, востоке области сильный снег. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске снег, метель, гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 15 м/с.

В области Абай снег, метель, гололед. Ночью на севере, востоке, юге области сильный снег. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее снег, метель, гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области на юге, в горных районах области ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью ожидается сильный снег. Временами туман, гололед. В Конаеве ночью ожидается сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ночью в горных районах ожидается временами сильный снег. На востоке, в горных районах области гололед, туман, метель. Ветер северо-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В районе Алакольских озер ветер северо-западный порывы 30 м/с и более.

В Жамбылской области на западе, юге, в горных районах снег. Ночью в горных районах сильный снег, низовая метель. Временами туман. На западе, юге гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с. В Таразе временами туман, гололед.

В Туркестанской области ночью и утром в горных районах временами ожидается сильный снег. На юге, в горных районах гололед. В горных районах низовая метель. На западе, юге, в центре и горных районах туман. Ветер северо-восточный на севере, в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.

В Кызылординской области ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер восточный, юго-восточный ночью в центре, днем на западе, юге, в центре порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, севере, в центре ожидается гололед. Ветер восточный, юго-восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гололед. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской области днем на западе области ожидаются осадки (дождь, снег), метель. Ветер юго-восточный, восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер восточный днем порывы 15-18 м/с.