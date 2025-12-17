В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

Утром и днём на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой снег и низовая метель. Ночью и утром на севере и востоке области туман.

В центре и горных районах области Жетысу ожидаются туман и гололёд. Ветер западный, днём на востоке области порывы 15–20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром временами туман.

Днём в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На юге и в горных районах области - гололёд и туман. Ветер северо-западный и западный, на юге и в горах порывы 15–20 м/с. В Алматы ожидаются гололёд и туман. В Конаеве ночью — гололёд и туман.



На юге и востоке Атырауской области ожидаются туман и гололёд. В Атырау - гололёд.

На севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег и метель. Ночью и утром на севере и юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-востоке области порывы 15–20 м/с.

Днём на севере, востоке и юго-западе Западно-Казахстанской области ожидаются снег и низовая метель. Ветер юго-восточный, днём порывы 15–20 м/с.

Днём на севере, востоке и в центре области Абай ожидаются снег и метель. Ночью и утром на севере и юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днём на юге и в центре порывы 15–20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами туман.

Ночью на западе, юге и востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег и низовая метель, днём на юге и востоке — небольшой снег и низовая метель. На западе области туман. Ветер юго-западный, днём на юге и востоке порывы 15–20 м/с.

В первой половине ночи в горных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге и в горных районах - низовая метель. На западе, юге и в горах - туман и гололёд. Ветер северо-восточный, на юге и в горах порывы 15–20 м/с. В Шымкенте и Туркестане временами туман.

На северо-востоке Мангистауской области ожидаются туман и гололёд.

На западе, севере и востоке Актюбинской области ожидаются снег и низовая метель. На юге области туман.

Ночью на юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются снег и низовая метель, днём в горах — снег и низовая метель. Временами туман и гололёд. Ветер северо-западный, в горах порывы 15–20 м/с. В Таразе временами туман и гололёд.

Ночью и утром на севере и востоке Костанайской области ожидаются снег и метель. На западе и севере области туман. Ветер юго-западный, на севере и востоке порывы 15–20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются небольшой снег и низовая метель. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 15–20 м/с.