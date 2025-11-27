Штормовое предупреждение объявили синоптики на 28 ноября в Казахстане. В 14 регионах страны ожидаются сильный ветер, туман, снег, гололед и низовая метель, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской области на западе, севере и востоке ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области на севере и востоке ожидаются небольшой снег и низовая метель. Ночью и утром на западе и юге ожидается туман. Ветер северо-западный и западный на севере, востоке и юге порывы 15–20 м/с.

В Костанайской области на севере, востоке и юге ожидается туман.

В Павлодарской области на севере и востоке ожидаются туман и гололед. В Павлодаре ночью и утром туман.

В Карагандинская область на востоке ночью и утром ожидается гололед. На западе, севере и в центре области туман. В Караганде сохраняется туман.

В область Улытау ночью и утром на севере и востоке ожидается туман.

В Восточно-Казахстанская области на севере, востоке и юге ожидаются снег, низовая метель и гололед. Ночью и утром на востоке и юге туман. Ветер западный и северо-западный днем на западе и юге порывы 15–20 м/с.

В области Абай на западе, севере и в центре ожидаются снег, низовая метель и гололед. Ночью и утром на востоке и юге туман. Ветер западный и северо-западный днем на севере и юге порывы 15–20 м/с.

В области Жетысу ночью и утром на севере и в горных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный на востоке порывы 17–22 м/с.

В Кызылординской области на севере и в центре ожидается туман. В Кызылорде временами туман.

В Актюбинской, Мангистауской и Атырауской областях ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области. На западе, севере и востоке ожидается туман. В Уральске туман.