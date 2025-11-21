



Синоптики объявили в Казахстане штормовое предупреждение на 22 ноября. В 15 регионах страны ожидаются туман, гололед, метель и усиление ветра до 15–20 м/с, местами сильные осадки и ухудшение видимости, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане ожидается гололед. Ночью и утром туман. В Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается гололед.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке туман. Ветер юго-западный утром и днем на западе, севере порывы 15-20 м/с. В Костанае ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный на востоке порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке туман. В Павлодаре ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ночью и утром туман.

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области и в Туркестане ночью и утром ожидается туман

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Актюбинской области и в Актобе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области и в Кызылорде временами ожидается туман.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области гололед, низовая метель. На западе туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре области Улытау гололед. Ночью и утром на севере, востоке, в центре туман. В Жезказгане ночью гололед, ночью и утром туман.

Ночью на востоке, юге, в центре Карагандинской области гололед. На севере, востоке, юге области и в Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Восточно-Казахстанской области осадки (дождь, снег), на севере, востоке сильный снег, днем на юге, востоке снег. Ночью низовая метель, гололед, днем на юге, востоке низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, юге 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром гололед.

Ночью в области Абай осадки (дождь, снег), днем на юге сильные осадки (дождь, снег). Ночью низовая метель, гололед, днем на юге низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, северный на востоке, юге, в центре 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается гололед.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.