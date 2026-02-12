Вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков рассказал о текущих пилотных проектах по внедрению цифрового тенге в различных отраслях экономики, включая сельское хозяйство, железнодорожную сферу и систему НДС, передает BAQ.KZ.

По его словам, успешное тестирование позволит расширить использование цифрового бюджета на образование, здравоохранение и другие государственные программы.

– Мы реализовали проект сельхозотрасли по цифровому тенге – это выделение бюджетных кредитов. Под пилот попали две области: Акмолинская и Актюбинская. Также проекты внедряли в железнодорожной отрасли – пилотные зоны были в Атырауской и Павлодарской областях", — отметил Темирбеков.

Он добавил, что инструменты цифрового тенге уже применяются в сфере НДС, на добровольной основе по всей стране.

– Мы провели пилоты, чтобы опробовать систему. Пилот работает, теперь совместно с Национальным банком продолжаем работу по расширению применения цифрового тенге, — подчеркнул вице-министр.

Даурен Темирбеков также уточнил, что конкретные суммы, реализованные через цифровой бюджет, пока назвать нельзя – цифры будут по итогам каждого проекта.