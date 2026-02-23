В каких отраслях занято больше всего казахстанцев
Сегодня 2026, 16:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 16:25Сегодня 2026, 16:25
104Фото: BAQ.KZ – архив
По итогам ІV квартала 2025 года в экономике Казахстана занято 9 278,9 тыс. человек, передает BAQ.KZ.
По информации Бюро национальной статистики, из них 7,2 млн – это наемные работники (77%) 2,1 млн – самостоятельно занятые (23%)
Больше всего казахстанцев занято в торговле – 17% образовании – 13,2% промышленности – 12,5% сельском хозяйстве – 10,3% транспорте и складировании – 7,2% строительстве – 6,8% и здравоохранении – 6,6%
По сравнению с соответствующим кварталом прошлого года общая занятость выросла на 110 тыс. человек, в большой части за счет наемных работников.
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
- Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету
- Электросети Северного Казахстана на грани: износ оборудования достигает 97%, плана развития нет
- Деловые костюмы и рынок: молодежь Актау станцевала тренд Мота между прилавками