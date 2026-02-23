В каких отраслях занято больше всего казахстанцев

Фото: BAQ.KZ – архив

По итогам ІV квартала 2025 года в экономике Казахстана занято 9 278,9 тыс. человек, передает BAQ.KZ.

По информации Бюро национальной статистики, из них 7,2 млн – это наемные работники (77%) 2,1 млн – самостоятельно занятые (23%)

Больше всего казахстанцев занято в торговле – 17% образовании – 13,2% промышленности – 12,5% сельском хозяйстве – 10,3% транспорте и складировании – 7,2% строительстве – 6,8% и здравоохранении – 6,6%

По сравнению с соответствующим кварталом прошлого года общая занятость выросла на 110 тыс. человек, в большой части за счет наемных работников.

