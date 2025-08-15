В 17 областях Казахстана на 16 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане временами ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

На западе и востоке области Улытау местами ожидается сильный дождь. Ночью в западной и восточной частях области гроза, днём - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днём порывы 15–20 м/с. В южной части области сохраняется чрезвычайная пожароопасность, в центральной и восточной частях ожидается высокая пожароопасность.

В области Жетысу ожидается гроза. Ветер западный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. 16-17 августа сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза, шквал, град. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Н а севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, днем шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Днем гроза, на западе, севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза.

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в центре области Абай ожидается гроза. Днем на западе, севере, в центре области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью в центре области 15-20 м/с, днем на севере, юго-западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северный днем на юге области порывы 15- 20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ночью и утром туман.

В Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается северо-западный ветер днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный утром и днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.

Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ночью и утром туман.

Днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы и Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.