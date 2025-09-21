Синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 сентября в Казахстане. В ряде регионов ожидаются грозы, шквальный ветер, пыльные бури, туман и заморозки, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане днём ожидаются гроза и шквал. Ветер с переходом на северо-западный, порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области на западе и юго-востоке ожидается гроза. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и юго-востоке - чрезвычайная.

В области Жетысу днём в центре и горных районах ожидается гроза, ночью и утром в горах - туман. На востоке и в горах ветер с порывами 15-20, днём местами до 23-28 м/с. На западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области на западе, севере и юге ожидаются гроза и шквал. Ночью и утром местами туман. Днём ветер с порывами 15-20 м/с. В Кокшетау днём ветер с переходом на северо-западный, порывы до 15 м/с.

В Атырауской области на севере, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке - высокая. В Атырау чрезвычайная пожарная опасность сохранится.

В Актюбинской области на западе, севере, северо-востоке и в центре сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается ветер с порывами 17-22 м/с на юге и востоке. На севере и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер с порывами 17-22 м/с.

В Жамбылской области утром и днём на юге и в горах ожидается гроза. Ветер с порывами 15-20, местами до 23-28 м/с. На западе, севере и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер до 23 м/с.

В Карагандинской области утром и днём на западе, севере и востоке ожидается гроза. Ветер днём порывами 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области днём на юге, севере и востоке ожидается гроза, местами град и шквал. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза.

В области Улытау на севере, востоке и в центре ожидается гроза. Ветер днём порывами 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане местами гроза.

В области Абай ночью и утром на севере ожидается туман. Днём ветер 15-20 м/с. Ночью на западе заморозки до 1 градуса.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере ожидается туман. Днём ветер 15-20 м/с. Ночью на востоке заморозки до 1 градуса.

В Павлодарской области на севере ожидается гроза. Ветер порывами 15-20 м/с.

В Костанайской области утром и днём на севере и востоке ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Днём ветер 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.

В Кызылординской области в центре, на севере и востоке ожидается пыльная буря. Днём ветер 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере — высокая. В Уральске высокая пожарная опасность сохранится.

В Туркестанской области на севере ожидается пыльная буря. Ветер с порывами 15-20, местами до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане ожидается ветер 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.