В каких регионах страны объявили штормовое предупреждение на 28 апреля

Синоптики объявили штормовое предупреждение в столице, Алматы, Шымкенте и 16 регионах Казахстана на 28 апреля. Ожидаются заморозки, дожди с грозами, град, туман, усилится ветер, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане ночью на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Акмолинской области ночью и утром на севере, юге, востоке туман. Ночью на севере, юге, востоке заморозки 3 градуса.

В Северо-Казахстанской области днем на западе небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на юге, востоке туман. Ветер юго-восточный, южный днем 15–20 м/с. Ночью на севере, востоке заморозки 1 градус. В Петропавловске ветер юго-восточный, южный днем 15–20 м/с.

В Костанайской области днем на западе, севере небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на востоке, юге туман. Ветер юго-восточный на западе, севере порывы 15–20 м/с. Ночью на севере, западе заморозки 1 градус. В Костанае днем небольшой дождь, гроза.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере туман. Ночью на севере, востоке заморозки 3 градуса. На севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром туман. Ночью на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Карагандинской области ночью и утром на севере туман. Ветер восточный, северо-восточный утром и днем на востоке, юге порывы 15–20 м/с. Ночью на севере, востоке заморозки 2 градуса.

В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке осадки, дождь, мокрый снег. Днем на юге, востоке, в центре дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке туман. Ветер северный ночью на юге 15–20 м/с, днем на западе, севере, юге порывы 15–20 м/с, временами 23 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ветер северный порывы 15–18 м/с.

В области Абай на юге, востоке дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью на юго-западе, востоке 15–20 м/с, днем на севере, юго-западе, в центре 15–20 м/с, порывы 23 м/с. Ночью на западе, севере заморозки на поверхности почвы 1 градус. В центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем ветер северный, северо-восточный порывы 15–18 м/с.

В Алматинской области ночью на юге, днем на юге, в горных районах дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с. В Алматы утром и днем дождь, гроза.

В области Жетысу на востоке, в горных районах дождь, гроза. На востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15–20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В Кызылординской области днем в центре, на востоке пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре, на востоке 15–20 м/с. В Кызылорде ветер восточный днем порывы 15 м/с.

В Туркестанской области на западе, севере, в горных и предгорных районах ветер северо-восточный 15–20 м/с. В Шымкенте ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области днем на севере, востоке небольшой дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный на севере порывы 15 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем небольшой дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере, востоке дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с. В Уральске ночью дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с.

В Мангистауской области на западе, севере, в центре дождь, гроза. Днем в центре пыльная буря. Ветер северный на западе, в центре порывы 15–20 м/с. В Актау ветер северный ночью порывы 16 м/с.

В Атырауской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере порывы 15–20 м/с.