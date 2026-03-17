Штормовое предупреждение объявили в столице, Шымкенте и 15 регионах Казахстана. 17 марта ожидаются туман, ветер и гололед, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане временами туман. На дорогах гололедица.

В Акмолинской области на западе, севере, юге туман, гололедица. В Кокшетау на дорогах гололедица.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере, юге и в Петропавловске туман.

В Костанайской области и Костанае туман.

В Павлодарской области на западе, юге, востоке и в Павлодаре туман. В связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями в областном центре объявляется предупреждение о возможном росте загрязнения воздуха первой степени опасности.

В Карагандинской области на западе, севере, востоке туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью и утром на юге порывы 15 м/с. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау на западе, севере, востоке туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере, юге, в центре туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В области Абай на западе, севере, востоке туман. Ветер северо-восточный на юге, в центре порывы 15–20 м/с, днем порывы 25 м/с. В связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха до 1-6°C тепла, в южных районах до 10°C тепла, по области продолжится интенсивное снеготаяние, ожидаются ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков и подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления. В Семее ночью и утром туман.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ветер юго-восточный порывы 15–20 м/с, днем временами 23–28 м/с.

В Жамбылской области ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с, порывы 23 м/с.

В Туркестанской области на западе, севере, юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный на западе, в горных районах порывы 15–20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15–20 м/с.

В Кызылординской области ветер северо-восточный ночью в центре порывы 15–20 м/с, днем 15–20 м/с. В Кызылорде ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области на севере, юге, в центре туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на юге порывы 15 м/с. В Актобе временами туман.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, юге гололед. На западе, севере, юге туман. В Уральске ночью и утром туман.

В Атырауской области на юге, востоке пыльная буря. Ветер восточный на юге, востоке порывы 15–20 м/с. В Атырау днем пыльная буря.