В каких селах Казахстана есть риск подтопления
В каких селах Казахстана есть риск подтопления
В преддверии паводкового периода в Казахстане усиливают координацию между регионами, передает BAQ.kz.
Руководители департаментов по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областей вместе с представителями «Казводхоза» провели рабочую встречу, чтобы заранее снизить возможные риски.
Одним из ключевых этапов стал облёт территорий, расположенных ниже Селетинского водохранилища. Специалисты с воздуха оценили состояние русла реки Селета, её пропускную способность и текущую ситуацию с водой. Такой мониторинг позволяет заранее выявить проблемные участки.
Отдельно определили места, где может понадобиться проведение взрывных работ — это необходимо для предотвращения заторов и обеспечения свободного прохождения воды.
В зоне особого внимания оказались сёла Изобильное, Шалаксор, Кулыколь и Каратал. При увеличении сбросов воды здесь сохраняется риск подтопления. Под угрозой находятся около 100 домов, в которых проживают примерно 400 человек.
По итогам встречи выработан чёткий план взаимодействия служб. Основная задача — не допустить чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность жителей в период паводков.
Самое читаемое
- Казахстанские банки заработали 389 млрд за два месяца, но не все так позитивно
- Умер легендарный актер и мастер боевых искусств Чак Норрис
- Верховный лидер Ирана прокомментировал атаки на Турцию
- Нурканат Серикбаев завоевал «золото» Grand Slam по дзюдо в Тбилиси
- В Алматинской области откроют 9 школ на 7200 мест