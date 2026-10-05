В каких сферах ИИ может стать незаменимым помощником в будущем

На важность формирования культуры ответственного использования искусственного интеллекта внимание обратил Президент Казахстана выступая на международном форуме AI & Digital Bridge-2026. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ИИ не должен быть заменой интеллектуальных способностей человека, а лишь вспомогательным инструментом в процессе учебы и познания.

Такого же мнения придерживается маркетолог и независимый эксперт по AI Геннадий Захаров. Используя ИИ он разработал собственное приложение, которое помогает превращать голосовые заметки в текст.

«Я с этим приложением прихожу на какие-то встречи, оно для меня записывает их на телефон и трансформирует в текст. Зачем я это сделал? Не для того, чтобы зарабатывать этим приложением себе на жизнь. Вы понимаете разницу? Я это делаю, чтобы моя работа как маркетолога стала сильнее. Да, я выложил его в свободный доступ, у меня есть медийная моя составляющая. Но всё-таки первоначально я это сделал для того, чтобы моя работа была лучше. И в этом весь корень, на что я хочу обратить внимание», - говорит эксперт.

Чем выше цена ошибки, считает Геннадий Захаров, тем важнее человеческий контроль в индустрии. В первую очередь на ум приходит здравоохранение. Там ИИ врачи могут помогать во время анализа снимков, скринингов или во время диагностики. Разумеется, если использовать его только как вспомогательный инструмент, подчеркивает наш спикер.

Искусственный интеллект должен поощрять, а не заменять человека. Обычно, продолжает спикер, если работника и пытаются сменить AI моделью, это не работает. Потребитель услуг – живой человек, но про это владельцы компаний порой забывают. ИИ может дать существенные плоды на короткой дистанции в целом ряде сфер: промышленности, энергетике, медицине, финансах и госуправлении.

В качестве примера эксперт приводит ситуацию в промышленности, где сегодня наблюдается оптимизация процессов. На минувшем форуме Digital Bridge один из стартапов касался предиктивного обслуживания оборудования. То есть, специалисты могут заранее советовать заменить тот или иной механизм.

«Есть энергетика. Там важна балансировка нагрузки сетей, например, с помощью AI. Это тот же прогноз поломок оборудования, прогнозирование потребления, например. Помните, недавно у нас был сильнейший сбой, в Алматы выключался свет на несколько часов, там даже метро останавливалось. Например, я бы использовал этот кейс, если бы работал над стартапом. AI может помогать балансировать нагрузки, чтобы избежать подобных инцидентов», - говорит Геннадий Захаров.

В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что стране нужны сильные квалифицированные специалисты, способные создавать готовые продукты и новые технологии. Искусственный интеллект сегодня способен стать и мощным инструментом для обучения различным навыкам. Главное внедрять его в разные сферы осознанно, говорит Геннадий Захаров.