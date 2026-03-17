В каких случаях избирателей вносят в список дополнительно, рассказали в ЦИК
Часть избирателей была включена в списки через механизм открепительных удостоверений.
В Центральной избирательной комиссии Казахстана разъяснили порядок включения граждан в списки избирателей в день голосования. Речь идет о случаях, когда избиратель по тем или иным причинам не находит себя в основном списке на участке, передает BAQ.KZ.
Член ЦИК РК Азамат Айманакумов на брифинге сообщил, что в таких ситуациях применяется предусмотренный законом механизм проверки.
«Если избирателя нет в списке, прежде всего проводится проверка через специальные сервисы. В случае подтверждения, что гражданин зарегистрирован и фактически проживает на территории данного участка, он включается в дополнительный список. Важным условием является наличие официальной регистрации по месту жительства, относящемуся к данному участку. То есть должно быть подтверждено, что у гражданина есть постоянная регистрация в пределах его границ. Только после этого он может быть внесен в дополнительный список и реализовать свое право голоса», - отметил он.
Он также подчеркнул, что каждый избиратель имеет право обжаловать отсутствие своих данных в списках.
«Если гражданин считает, что его необоснованно не включили в список, он может обратиться с жалобой в участковую комиссию. Комиссия обязана оперативно рассмотреть обращение. В случае отказа решение должно быть мотивированным, и гражданин вправе обратиться в вышестоящие органы», - добавил Айманакумов.
Кроме того, на брифинге отметили, что часть избирателей была включена в списки через механизм открепительных удостоверений.
«Значительное число граждан прибыло на участки по процедуре открепления. Такие избиратели также включаются в дополнительные списки в установленном порядке», - заключил представитель ЦИК.
