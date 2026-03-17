В Центральной избирательной комиссии Казахстана разъяснили порядок включения граждан в списки избирателей в день голосования. Речь идет о случаях, когда избиратель по тем или иным причинам не находит себя в основном списке на участке, передает BAQ.KZ.

Член ЦИК РК Азамат Айманакумов на брифинге сообщил, что в таких ситуациях применяется предусмотренный законом механизм проверки.

«Если избирателя нет в списке, прежде всего проводится проверка через специальные сервисы. В случае подтверждения, что гражданин зарегистрирован и фактически проживает на территории данного участка, он включается в дополнительный список. Важным условием является наличие официальной регистрации по месту жительства, относящемуся к данному участку. То есть должно быть подтверждено, что у гражданина есть постоянная регистрация в пределах его границ. Только после этого он может быть внесен в дополнительный список и реализовать свое право голоса», - отметил он.

Он также подчеркнул, что каждый избиратель имеет право обжаловать отсутствие своих данных в списках.

«Если гражданин считает, что его необоснованно не включили в список, он может обратиться с жалобой в участковую комиссию. Комиссия обязана оперативно рассмотреть обращение. В случае отказа решение должно быть мотивированным, и гражданин вправе обратиться в вышестоящие органы», - добавил Айманакумов.

Кроме того, на брифинге отметили, что часть избирателей была включена в списки через механизм открепительных удостоверений.