15% работающих людей в ЕС, а это около 42 миллионов человек, не могут позволить себе хотя бы недельный отпуск вне дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

По данным Евростата, в каждой из стран "большой четверки" ЕС (Германия, Франция, Испания и Италия) более 5 миллионов работников не могут позволить себе недельный отпуск.

"Отдых с семьей или друзьями важен для нашего физического и психического здоровья и является основной частью европейского социального контракта", - заявила генеральный секретарь ETUC Эстер Линч, критикуя сложившуюся ситуацию.

Число работников, которые не могут себе позволить поехать в отпуск, растет по всему ЕС, ежегодный прирост отмечается третий год подряд.

Так, в 2022 году 40,5 миллиона работающих людей сообщили, что не могут позволить себе недельный отпуск вне дома. В 2023 году эта цифра выросла до 41,5 миллиона, то есть всего за год - более чем на миллион работников. Доля обедневших до такой степени работников выросла с 14% до 15%.

"Полученные данные - результат все более неравной экономики, в которой работники вынуждены отказываться от отпуска из-за растущих расходов на жилье, транспорт и питание в сочетании со снижением покупательной способности и спекуляциями", - заявили в ETUC.

Этот антирейтинг возглавляет Румыния, где 32% работников не могут позволить себе недельный отпуск. За ней следуют Венгрия (26%), Болгария (24%), Португалия и Кипр (по 23 %) и Словакия (22%).

Скандинавские страны - Финляндия, Швеция и Дания - наряду с Нидерландами, Люксембургом и Словенией, сообщают о самом низком уровне отпускной бедности, который составляет от 5 до 7%.

В Чехии, Австрии и Бельгии уровень отпускной недоступности составляет не более 10%.

Несмотря на свой экономический вес, даже крупнейшие страны Евросоюза сообщают об уровне отпускной бедности. Среди стран "большой четверки" Испания (18 %) и Италия (17%) превышают средний показатель по ЕС, равный 15%. Франция (12%) и Германия (11 %) отстают от среднего показателя, но в обеих странах этот показатель все равно превышает 10%.