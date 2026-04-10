В каких регионах страны ожидается вторая фаза паводков рассказали представители МЧС РК, передает BAQ.kz.

О том как в стране проходит паводковый период на брифинге с журналистами рассказал заместитель председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Казахстана Асет Жилкайдаров. С начала весны силами МЧС и местных исполнительных органов по стране откачано более 1,3 миллионов кубометров талой воды, уложено 89 тысяч единиц мешкотары и 103 тысяч тонн инертного материала, очищено 1,8 тысяч километров арыков и каналов, возведено 5,8 тысяч временных дамб и насыпей, из населенных пунктов вывезено более 9 миллиона кубометров снега.

"Подготовлены запасы 126 тысяч тонн ГСМ, 374 тысяч тонн инертных материалов, 4,5 миллиона мешкотары. В девяти регионах проведены взрывные работы на 238 участках общей площадью более 626 тысячи квадратных метров. Для оценки паводковой обстановки проведено 46 облетов в 16 регионах страны с охватом 332 населенных пунктов. Аэровизуальные обследования продолжаются", - отметил Асет Жилкайдаров.

Кроме того, на дорогах страны спасатели зафиксировали 52 перелива и 9 размывов, из них на контроле остаются 9 переливов и 3 размыва. Сейчас на контроле находятся Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

"В Восточно-Казахстанской области в горной местности снегозапас еще 52%. В конце апреля - начале мая там ожидается вторая фаза паводков. Все держим на контроле", - продолжил спикер.

Для ликвидации последствий паводков в повышенной готовности находится группировка сил и средств служб гражданской защиты с общей численностью свыше 39 тысяч человек, 12 тысяч единиц техники, более четырех тысяч водооткачивающих и 700 плавательных средств.

Спикер отметил, что свою работу продолжает Оперативный противопаводковый штаб МЧС с привлечением представителей заинтересованных госорганов. Для обеспечения безопасности граждан принимаются все необходимые меры.