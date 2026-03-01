В каком регионе страны сейчас опасно выезжать на трассу из-за погоды
Сильный туман и ухудшение видимости может стать причиной ДТП.
О закрытии дорог из-за непогоды сообщили в АО "НК КазАвтоЖол", передает BAQ.kz.
В связи с ухудшением погодных условий, сильным туманом и ограничением видимости, в области Абай запланировано закрытие двух участков дорог. Ограничения будут действовать для всех видов транспорта. Речь идет о направлениях "село Бескарагай – город Семей" и "город Семей – граница Российской Федерации".
Ориентировочное время открытия дороги – 10 марта 2026 года в 08:00. МЧС предупреждает, что в связи с ухудшением погодных условий, водителям настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности: следить за штормовыми предупреждениями, учитывать сообщения о закрытии дорог и воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
