В Калифорнии эвакуируют жителей из-за природного пожара

В американском штате Калифорния объявлена эвакуация жителей нескольких районов из-за крупного природного пожара. Возгорание произошло в округе Лос-Анджелес.

По данным пожарной службы штата, площадь, охваченная огнем, составляет около 287 гектаров.

К тушению пожара привлечены наземные пожарные расчёты и авиация. Причина возгорания пока не установлена.

Информация о последствиях пожара и возможных пострадавших не приводится.