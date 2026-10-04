В Калифорнии эвакуируют жителей из-за природного пожара

Огонь в округе Лос-Анджелес распространился на площади около 287 гектаров.

4 Октября 2026, 19:13
АВТОР
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Report 4 Октября 2026, 19:13
4 Октября 2026, 19:13
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Фото: Report

В американском штате Калифорния объявлена эвакуация жителей нескольких районов из-за крупного природного пожара. Возгорание произошло в округе Лос-Анджелес.

По данным пожарной службы штата, площадь, охваченная огнем, составляет около 287 гектаров.

К тушению пожара привлечены наземные пожарные расчёты и авиация. Причина возгорания пока не установлена.

Информация о последствиях пожара и возможных пострадавших не приводится.

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