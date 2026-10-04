В Калифорнии эвакуируют жителей из-за природного пожара
Огонь в округе Лос-Анджелес распространился на площади около 287 гектаров.
4 Октября 2026, 19:13
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4 Октября 2026, 19:134 Октября 2026, 19:13
343Фото: Report
В американском штате Калифорния объявлена эвакуация жителей нескольких районов из-за крупного природного пожара. Возгорание произошло в округе Лос-Анджелес.
По данным пожарной службы штата, площадь, охваченная огнем, составляет около 287 гектаров.
К тушению пожара привлечены наземные пожарные расчёты и авиация. Причина возгорания пока не установлена.
Информация о последствиях пожара и возможных пострадавших не приводится.
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