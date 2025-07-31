В американском штате Калифорния потерпел крушение многоцелевой истребитель F-35, принадлежащий военно-морским силам США, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл вечером, около 18:30 по местному времени, недалеко от военно-морской авиабазы Лемур. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальное заявление ВМС США.

По предварительной информации, пилот сумел успешно катапультироваться и остался жив. Состояние военного оценивается как стабильное, серьёзных травм он не получил.

Разбившийся самолёт был приписан к эскадрилье "Strike Fighter Squadron VF-125", отвечающей за подготовку лётного и технического персонала. Причины крушения пока не называются — по факту инцидента начато официальное расследование.

На кадрах, опубликованных с места падения, видно, как на открытой местности вспыхнул пожар, в небо поднимаются густые клубы дыма. Местные службы экстренно прибыли на место происшествия и локализовали возгорание.

Истребители пятого поколения F-35 считаются одними из самых технологически продвинутых в мире, однако за последние годы с их участием произошло несколько инцидентов, что вызывает дополнительные вопросы о надёжности эксплуатации в рамках учебных миссий и подготовки лётчиков.