Пограничное противостояние между Камбоджей и Таиландом вновь переросло в острый вооружённый инцидент, приведший к гибели мирных жителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По словам министра информации Камбоджи Нэта Феактры, в результате обстрелов погибли четверо гражданских лиц, ещё девять человек получили ранения. На фоне усиливающейся угрозы десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома в приграничных районах, ищя безопасные убежища вдали от линии огня.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что защита населения, а также сохранение территориальной целостности и суверенитета страны стали для правительства абсолютным приоритетом. Он подчеркнул, что ситуация требует срочных и решительных мер, направленных на предотвращение дальнейших жертв и стабилизацию обстановки.

Позднее днём официальный представитель Министерства обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат сообщила, что после утренних обстрелов в провинциях Прэахвихеа и Оддармеантьей тайские военные продолжили расширять наступательные действия, продвигаясь в сторону провинции Бантеймеантьей. Камбоджийская сторона заявляет, что атаки были направлены как против вооружённых сил, так и против мирных жителей, что вызывает серьёзную обеспокоенность в регионе.

Ситуация на границе остаётся напряжённой, а международные наблюдатели выражают тревогу в связи с растущим гуманитарным кризисом и риском дальнейшей эскалации конфликта.