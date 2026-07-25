В Канаде прошла уникальная операция по перевозке китов самолетом

Перед транспортировкой животных подняли специальным краном и поместили в контейнеры с охлажденной водой. Во время авиаперелета белух сопровождали ветеринары и специалисты по уходу за морскими млекопитающими. После приземления животных доставили в аквариум Shedd в Чикаго и парк SeaWorld в Сан-Антонио, где они будут находиться под наблюдением специалистов.

По данным USA Today, операция была согласована с Министерством рыболовства и океанов Канады и позволила избежать эвтаназии животных. Выпустить белух в дикую природу невозможно, поскольку они родились и выросли в неволе и не обладают навыками самостоятельного выживания. В дальнейшем животных планируют распределить между несколькими аккредитованными океанариумами США, а часть из них отправят в Океанографический парк Валенсии в Испании.

Парк Marineland прекратил работу в 2024 году. После его закрытия началась масштабная программа по перевозке морских животных в другие учреждения. Сейчас на территории бывшего парка остаются еще 24 белухи, для которых также подбирают новые места содержания.