В канале на окраине Тараза нашли тело новорожденного
19 Сентября 2026, 03:40
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19 Сентября 2026, 03:4019 Сентября 2026, 03:40
156Фото: КТК
В одном из каналов на окраине Тараза обнаружили тело новорожденного ребенка. Полиция начала расследование и устанавливает личность матери. Находку в микрорайоне заметили дети, которые играли неподалеку. По предварительным данным, у младенца при обнаружении еще не была перерезана пуповина.
По данному факту начато досудебное расследование. Сотрудниками полиции проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности матери, — сообщила официальный представитель ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.
Другие подробности происшествия пока не сообщаются.
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