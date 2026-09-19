В канале на окраине Тараза нашли тело новорожденного

В одном из каналов на окраине Тараза обнаружили тело новорожденного ребенка. Полиция начала расследование и устанавливает личность матери. Находку в микрорайоне заметили дети, которые играли неподалеку. По предварительным данным, у младенца при обнаружении еще не была перерезана пуповина.

По данному факту начато досудебное расследование. Сотрудниками полиции проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности матери, — сообщила официальный представитель ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются.