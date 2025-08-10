Своими произведениями писатель и мыслитель внес весомый вклад в развитие страны. За свою жизнь он создал около 170 стихотворений и 56 переводов. А его знаменитые на весь мир "Слова назидания" ("Қара сөздер") переведены на многие языки мира, среди которых русский, китайский, французский и другие. Главное торжество проходит в заповеднике Жидебай и селе Карааул. Эта земля тесно связана с жизнью великого поэта и мыслителя. Съемочная группа BAQ.kz работает на месте событий. В своем специальном репортаже она покажет и расскажет о главных событиях, происходящих на площадке.