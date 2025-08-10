В Караауле проходит яркое празднование 180-летия Абая Кунанбаева
Казахстан продолжает праздновать 180-летие со дня рождения Абая Кунанбаева.
Сегодня, 19:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:34Сегодня, 19:34
222Фото: BAQ.KZ
Своими произведениями писатель и мыслитель внес весомый вклад в развитие страны. За свою жизнь он создал около 170 стихотворений и 56 переводов. А его знаменитые на весь мир "Слова назидания" ("Қара сөздер") переведены на многие языки мира, среди которых русский, китайский, французский и другие. Главное торжество проходит в заповеднике Жидебай и селе Карааул. Эта земля тесно связана с жизнью великого поэта и мыслителя. Съемочная группа BAQ.kz работает на месте событий. В своем специальном репортаже она покажет и расскажет о главных событиях, происходящих на площадке.
Самое читаемое
- Вокалистка Джей Ло восхитилась казахстанским шоколадом
- Акимат Алматы рапортует: город готов встретить Дженнифер Лопес
- Как в Семее отмечают юбилей Абая Кунанбаева: День девятый
- Токаев: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией - исторически важно
- Нарушения земельного законодательства: 4 человека освобождены от должностей в Алматинской области