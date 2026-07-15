В Карабатане построят новую парогазовую электростанцию

В Шанхае подписан контракт на строительство парогазовой электростанции на площадке Карабатан в Атырауской области. Проект направлен на обеспечение электроэнергией развивающегося нефтегазохимического кластера, передает BAQ.KZ.

Документ подписали ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» и китайская компания POWERCHINA SEPCO1. Стороны подписали контракт «под ключ», который предусматривает проектирование, поставку оборудования, строительство и финансирование новой электростанции.

Вопрос реализации проекта обсуждался в ходе встречи председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова с вице-президентом Power China Чэнь Гуаньфу.

Кроме строительства новой электростанции, стороны рассмотрели ход реализации других совместных проектов в энергетике. В их числе – перевод Алматинской ТЭЦ-2 на природный газ и развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии, включая ветропарк в Шелекском коридоре.

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