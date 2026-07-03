В Казахстане начали строить новую электростанцию за 759 млрд тенге
Новая конденсационная электростанция мощностью 700 МВт должна заработать к 2032 году.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Курчатов началось строительство новой конденсационной электрической станции (КЭС) мощностью 700 МВт, передает BAQ.KZ.
3 июля на площадке будущего объекта состоялась церемония закладки капсулы времени, ознаменовавшая официальный старт реализации проекта.
Как сообщили в Министерстве энергетики, строительство станции направлено на укрепление энергетической безопасности страны, снижение рисков дефицита мощности в энергосистеме, а также создание условий для промышленного развития региона и привлечения инвестиций.
Общая стоимость проекта составляет 759 млрд тенге. Строительство рассчитано на период с 2026 по 2032 год.
После ввода в эксплуатацию электростанция сможет ежегодно вырабатывать до 5 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволит увеличить генерирующие мощности и обеспечить дополнительные потребности экономики.
Проект реализуется в рамках Национального проекта по развитию угольной генерации. Он предусматривает ввод 7,8 ГВт новых и модернизированных мощностей по всей стране.
Помимо КЭС в Курчатове, программа включает строительство новых объектов генерации в Экибастузе, Караганде, Жезказгане, Кокшетау, Семее и Өскемене.
Читай также:
Юг Казахстана получит 1 ГВт "зеленой" энергии: стартовало строительство ветропарка
Солнечную электростанцию мощностью 300 МВт строят на юге Казахстана
Самое читаемое
- Полицейский всю ночь искал пропавшую школьницу и нашел ее в степи
- Ливни, угроза селя и тревога жителей: что происходило в Алматы последние сутки
- Эксперты объяснили, стоит ли казахстанцам переводить все пенсионные накопления частным управляющим
- Новый завод за $100 млн строят в Актюбинской области
- Самолет Air Astana не смог приземлиться в Астане и вернулся в Алматы