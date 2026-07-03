В городе Курчатов началось строительство новой конденсационной электрической станции (КЭС) мощностью 700 МВт, передает BAQ.KZ.

3 июля на площадке будущего объекта состоялась церемония закладки капсулы времени, ознаменовавшая официальный старт реализации проекта.

Как сообщили в Министерстве энергетики, строительство станции направлено на укрепление энергетической безопасности страны, снижение рисков дефицита мощности в энергосистеме, а также создание условий для промышленного развития региона и привлечения инвестиций.

Общая стоимость проекта составляет 759 млрд тенге. Строительство рассчитано на период с 2026 по 2032 год.

После ввода в эксплуатацию электростанция сможет ежегодно вырабатывать до 5 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволит увеличить генерирующие мощности и обеспечить дополнительные потребности экономики.

Проект реализуется в рамках Национального проекта по развитию угольной генерации. Он предусматривает ввод 7,8 ГВт новых и модернизированных мощностей по всей стране.

Помимо КЭС в Курчатове, программа включает строительство новых объектов генерации в Экибастузе, Караганде, Жезказгане, Кокшетау, Семее и Өскемене.

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