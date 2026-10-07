В Караганде 19-дневному ребенку провели сложную операцию на сердце

В Караганде врачи прооперировали 19-дневного ребенка с критическим врожденным пороком сердца. Вмешательство провели специалисты Областного многопрофильного кардиологического центра совместно с коллегами из Центра сердца UMC, передает BAQ.KZ со ссылкой на Управление здравоохранения Карагандинской области.

У новорожденного диагностировали тотальный аномальный дренаж легочных вен – тяжелый врожденный порок, при котором нарушается нормальный отток крови от легких к сердцу.

Кроме того, у ребенка выявили открытый артериальный проток и дефект межжелудочковой перегородки. Ранее маленький пациент уже перенес операцию из-за сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта.

Хирургическую часть операции выполнили заведующий отделением детской кардиохирургии областного центра Ганибек Акжанов и заведующий отделением детской кардиохирургии Центра сердца UMC Дмитрий Горбунов. В работе команды также участвовали анестезиолог-реаниматолог, перфузиолог и кардиолог.

В управлении здравоохранения отмечают, что подобные операции в Карагандинской области не проводились много лет. Совместная работа с республиканскими специалистами должна помочь местным врачам освоить такие вмешательства и в дальнейшем оказывать помощь новорожденным непосредственно в регионе.

«Цель мастер-класса – чтобы таких детей могли оперировать здесь, в Караганде, и не тратить время на транспортировку в республиканский центр», – отметил Ганибек Акжанов.

При этом в сообщении не уточняется текущее состояние ребенка после операции.