В Караганде арестовали "лихачей" за опасные маневры
Двое водителей устроили опасную езду на улицах Караганды, создавая аварийные ситуации. Суд назначил им арест, а одному из них — лишение водительских прав.
В Караганда двое водителей привлечены к ответственности за опасные манёвры на дорогах. Один из них арестован, второй - арестован и лишён водительских прав, передает BAQ.KZ.
Что произошло
Как установил специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям, инцидент произошёл 30 апреля 2026 года около 14:41.
Граждане А. и С., управляя автомобилями марок Toyota и Geely Okavango, двигались по проспекту Шахтёров и нарушали правила дорожного движения.
Водители создавали аварийную ситуацию, выполняли опасные манёвры, а также допустили высовывание пассажиров из окон и люка автомобиля.
Кроме того, один из них пересёк двойную сплошную линию разметки с выездом на встречную полосу на улице Гапеева.
Вина правонарушителей была подтверждена их признательными показаниями, видеозаписью и другими материалами дела.
Решение суда
Суд признал водителей виновными по статье о мелком хулиганстве, а одного из них - также по статье за нарушение правил дорожного движения.
Гражданину А. назначен административный арест сроком на 5 суток.
Гражданину С. также назначен арест на 5 суток, а дополнительно - лишение права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев.
При вынесении решения суд учёл характер правонарушений, личные данные водителей, а также признание вины и раскаяние.
Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу.
