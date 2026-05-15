В Караганде арестовали "лихачей" за опасные маневры

В Караганда двое водителей привлечены к ответственности за опасные манёвры на дорогах. Один из них арестован, второй - арестован и лишён водительских прав, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Как установил специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям, инцидент произошёл 30 апреля 2026 года около 14:41.

Граждане А. и С., управляя автомобилями марок Toyota и Geely Okavango, двигались по проспекту Шахтёров и нарушали правила дорожного движения.

Водители создавали аварийную ситуацию, выполняли опасные манёвры, а также допустили высовывание пассажиров из окон и люка автомобиля.

Кроме того, один из них пересёк двойную сплошную линию разметки с выездом на встречную полосу на улице Гапеева.

Вина правонарушителей была подтверждена их признательными показаниями, видеозаписью и другими материалами дела.

Решение суда

Суд признал водителей виновными по статье о мелком хулиганстве, а одного из них - также по статье за нарушение правил дорожного движения.

Гражданину А. назначен административный арест сроком на 5 суток.

Гражданину С. также назначен арест на 5 суток, а дополнительно - лишение права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев.

При вынесении решения суд учёл характер правонарушений, личные данные водителей, а также признание вины и раскаяние.

Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу.