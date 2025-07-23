В Караганде двое работников ТОО "Караганды Су" погибли во время ликвидации аварии в канализационной трубе большого диаметра, передает BAQ.KZ со ссылкой на Patriot.

Инцидент произошёл в районе Майкудука, недалеко от моста и здания районного акимата. По предварительным данным, мужчины спустились в коллектор для устранения неисправности и отравились токсичными парами. Их тела извлекли коллеги, используя противогазы.

В ТОО "Караганды Су" подтвердили информацию:

"Данный факт подтверждается. Два сотрудника ТОО "Караганды Су" погибли при выполнении служебных обязанностей. В настоящее время работает комиссия, проводится проверка инспекцией труда. Ведется внутреннее расследование", — сообщили в компании.

По факту происшествия проводится проверка.

В Департаменте полиции Карагандинской области подтвердили начало расследования по факту гибели двух работников ТОО "Караганды Су", произошедшей во время устранения аварии в канализационном коллекторе.