В Караганде разгорается экологическая тревога: вредоносные гусеницы атакуют зелёные насаждения, и последствия уже катастрофичны — в одном только центральном парке лишились листвы около 400 деревьев. Биологи бьют тревогу: это только первая волна, а вторая ожидается уже в июле. По прогнозам, если ситуация не изменится, город может лишиться до 30% всех зелёных насаждений, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

Причиной резкой вспышки активности насекомых стала аномально тёплая зима и ранняя весна, объясняет биолог Денис Сирман. С мягкой зимой исчез привычный температурный барьер, который ранее сдерживал развитие вредителей.

"Одна гусеница может есть без остановки до 40 дней, а бабочка откладывает до 200 личинок. Массовое размножение стало возможным именно из-за потепления", — отметил эксперт.

Сейчас в городе ведутся обработки деревьев препаратом "Кинфос", привезённым из Алматы. Работы стараются проводить рано утром, чтобы минимизировать контакт с людьми. Однако экологи напоминают: химикаты — не панацея и несут побочные эффекты не только для насекомых, но и для птиц, домашних животных и самого человека.

"Даже если вы не на месте обработки — вещества распространяются. Птицы едят отравленных гусениц, а дальше – цепочка воздействия продолжается", — предупреждает эколог Дмитрий Калмыков.

Эксперты призывают к системному подходу и профилактике. Ведь с каждым годом климат становится теплее, а вместе с ним — и биологические угрозы для экосистемы города.

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