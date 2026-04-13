В Караганде конфликт на детской площадке привлёк внимание общественности, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Что произошло

По предварительным данным, конфликт, возникший между детьми, обострился после вмешательства взрослых. Ситуация резко накалилась после того, как один из участников позвал своих родителей.

На видеозаписи, распространённой очевидцами, видно, как к месту происшествия на автомобиле подъехали мужчина и женщина, после чего направились к детям. Женщина подошла к подростку, на которого указал её ребёнок, и начала повышать на него голос. Спустя некоторое время находившийся рядом мужчина применил физическую силу к подростку и повалил его на землю. В результате ребёнок некоторое время не мог прийти в себя.

Видео инцидента широко распространилось в социальных сетях и вызвало активное обсуждение в обществе.

Что сказали в полиции

По данному факту в полицию официальных заявлений не поступало. Тем не менее правоохранительные органы установили всех участников происшествия.

По информации ведомства, участники конфликта были доставлены в отдел полиции, в настоящее время проводится всесторонняя проверка. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего и все обстоятельства.

Также представители полиции сообщили, что действия каждого участника получат правовую оценку в рамках закона.

Сотрудники полиции подчеркнули, что любые конфликты должны решаться исключительно в правовом поле, и призвали граждан воздерживаться от применения силы.