В Караганде наказали "блогера" за неуважение к правосудию
Мужчина получил штраф почти 80 тысяч тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям назначил штраф за неуважение к судебному процессу, передает BAQ.KZ.
На скамье подсудимых оказался мужчина по фамилии Н., который, по данным суда, вошёл в зал заседаний с видеокамерой и отказался прекратить съёмку, несмотря на неоднократные замечания председательствующего.
Инцидент произошёл в ходе слушания по делу, когда Н., проигнорировав распоряжения судьи, продолжал вести съёмку, перебивал участников процесса и демонстрировал агрессивное поведение. Такие действия суд расценил как явное проявление неуважения к суду, что мешало отправлению правосудия.
На заседании Н. вину не признал. Он заявил, что не имел цели оскорбить суд и не испытывает неприязни к судье. Его адвокат просил прекратить производство по делу, ссылаясь на отсутствие состава правонарушения. Однако видеозапись с камеры наблюдения, установленной в зале суда, подтвердила версию обвинения.
При вынесении решения суд учёл поведение Н. до и после происшествия, а также его отказ прекратить противоправные действия даже после неоднократных предупреждений. Смягчающие обстоятельства отсутствовали, а продолжение неуважительного поведения было признано отягчающим.
3 сентября 2025 года суд признал Н. виновным по ч. 1 ст. 653 КоАП РК ("Проявление неуважения к суду") и назначил штраф в размере 20 МРП — это 78 640 тенге.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Самое читаемое
- Кто может возглавить новое министерство по искусственному интеллекту Казахстана?
- "Человейники" вместо школ и парков: депутат требует остановить стройки Rams в Алматы
- Примут самое жёсткое решение – Жакупова о высказывании блогера о детях с аутизмом
- Не стоит делать трагедию — Магеррамов о поражении сборной Казахстана по футболу
- ИИ, 3D и кибербезопасность: как трансформируют Вооружённые силы РК