В Караганде специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям назначил штраф за неуважение к судебному процессу, передает BAQ.KZ.

На скамье подсудимых оказался мужчина по фамилии Н., который, по данным суда, вошёл в зал заседаний с видеокамерой и отказался прекратить съёмку, несмотря на неоднократные замечания председательствующего.

Инцидент произошёл в ходе слушания по делу, когда Н., проигнорировав распоряжения судьи, продолжал вести съёмку, перебивал участников процесса и демонстрировал агрессивное поведение. Такие действия суд расценил как явное проявление неуважения к суду, что мешало отправлению правосудия.

На заседании Н. вину не признал. Он заявил, что не имел цели оскорбить суд и не испытывает неприязни к судье. Его адвокат просил прекратить производство по делу, ссылаясь на отсутствие состава правонарушения. Однако видеозапись с камеры наблюдения, установленной в зале суда, подтвердила версию обвинения.

При вынесении решения суд учёл поведение Н. до и после происшествия, а также его отказ прекратить противоправные действия даже после неоднократных предупреждений. Смягчающие обстоятельства отсутствовали, а продолжение неуважительного поведения было признано отягчающим.

3 сентября 2025 года суд признал Н. виновным по ч. 1 ст. 653 КоАП РК ("Проявление неуважения к суду") и назначил штраф в размере 20 МРП — это 78 640 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.