В социальных сетях появилась информация о найденном теле девушки и сотруднике полиции без сознания в одном из опорных пунктов Караганды, BAQ.KZ.

Редакция обратилась в пресс-службу департамента полиции региона, где данный случай подтвердили.

"По факту обнаружения тела гражданки в одном из опорных пунктов полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти", — сообщили в ведомстве.

Сотрудник полиции, который находился на месте без сознания, был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Для объективной проверки создали специальную следственно-оперативную группу, а также назначили служебное расследование. В полиции заверили, что "все действия будут тщательно расследованы, а виновные лица привлечены к строгой ответственности".

В ведомстве также призвали граждан "воздерживаться от распространения недостоверной информации".