В Караганде стало доброй традицией детям, рожденным в День домбры, дарить музыкальный инструмент – один из важнейших символов казахской культуры, передает BAQ.KZ.

"Домбра – это не просто музыкальный инструмент, это часть казахской культуры, символ традиций и национальной гордости. Она воплощает в себе связь поколений, богатое историческое наследие народа и духовную преемственность. Именно поэтому мы вручаем такой подарок", – отметила председатель совета матерей АНК Карагандинской области Айжан Киясова.