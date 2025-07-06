В Караганде новорожденным детям подарили по домбре
Члены Ассамблеи народа Казахстана поздравили мам и младенцев.
Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37Сегодня, 15:37
63Фото: Акимат Карагандинской области
В Караганде стало доброй традицией детям, рожденным в День домбры, дарить музыкальный инструмент – один из важнейших символов казахской культуры, передает BAQ.KZ.
"Домбра – это не просто музыкальный инструмент, это часть казахской культуры, символ традиций и национальной гордости. Она воплощает в себе связь поколений, богатое историческое наследие народа и духовную преемственность. Именно поэтому мы вручаем такой подарок", – отметила председатель совета матерей АНК Карагандинской области Айжан Киясова.
Акция служит укреплению межэтнического согласия и продвижению национальных ценностей, убеждены инициаторы.