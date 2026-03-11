Роль регионов в новой общественно-политической модели Казахстана обсудили в Караганде в преддверии общенационального референдума, передает BAQ.KZ.

За одним столом собрались представители власти, научного и экспертного сообщества, политических партий и общественных организаций.

Круглый стол на тему «Новая Конституция: роль регионов в будущей институциональной архитектуре Казахстана» прошёл в областном филиале партии Amanat. Участники затронули такие ключевые вопросы, как укрепление гарантий прав граждан, роль новых институтов — Курултая и Қазақстан Халық Кеңесі, новые возможности для молодёжи, семьи и общества.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил, что проект новой Конституции формирует обновлённую общественно-политическую модель государства и расширяет возможности регионов.

— Краеугольный принцип новой Конституции — человекоцентричность. Во главу угла ставятся человек и его потребности. Это конкретное требование ко всей системе исполнительной власти, в том числе к региональным акиматам, — подчеркнул Ермаганбет Булекпаев. — Для нашего индустриально-технологического региона важное значение имеют новые идеологемы, закреплённые в преамбуле и статьях проекта Основного закона. Это ценности трудолюбия, прогресса, знаний, а также формирование высокой экологической культуры. Новая Конституция создаёт беспрецедентную юридическую основу для устойчивой поддержки долгосрочных программ занятости, цифровизации, охраны окружающей среды, развития человеческого капитала.

Одна из ключевых задач новой Конституции — укрепление принципов правового государства и усиление гарантий защиты прав граждан. Заместитель председателя Сената Парламента РК Жакип Асанов рассказал о развитии системы правосудия и укреплении независимости судов.

Директор департамента юридической службы Министерства труда и социальной защиты населения РК Серик Беркамалов в своём выступлении остановился на вопросах развития трудового законодательства и усиления гарантий прав граждан.

— В проекте новой Конституции закрепляется право человека на труд. Это более широкая социальная категория, которая означает не только свободу выбора профессии, но и признание труда как важной формы самореализации человека, — отметил он.

Заместитель председателя областного филиала Народной партии Казахстана Ерболат Закиров подчеркнул значение конституционных реформ для молодёжи.

— Современная молодёжь Казахстана — это поколение образованных, инициативных и открытых миру людей. Новая конституционная модель открывает для них дополнительные возможности для образования, профессиональной реализации и участия в общественной жизни, — считает партийный деятель.

Участники круглого стола подчеркнули значимость экспертного сопровождения конституционных реформ и активной роли регионов в формировании новой институциональной архитектуры Казахстана.