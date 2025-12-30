В Караганде завершился Открытый командный чемпионат Казахстана по настольному теннису (Суперлига) с призовым фондом 10 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Турнир прошёл в Центре настольного тенниса Saryarka и собрал сильнейшие команды страны, а также спортсменов из России и Узбекистана. По итогам четырёх туров сезона 2025 года победителем соревнований стала команда "Караганда-1". Второе место заняла команда УГМК из Свердловской области (Россия), третье — Altay Pro из Усть-Каменогорска.

Лучшим тренером Суперлиги был признан Алексей Хорьков ("Караганда-1"), а звание лучшего игрока турнира получил Алексей Жуков из команды Altay Pro.

На торжественной церемонии закрытия чемпионата аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев вручил победителям медали, Кубок чемпиона и денежный сертификат.