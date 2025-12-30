В Караганде определились чемпионы Суперлиги по настольному теннису
Призовой фонд составил 10 млн тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде завершился Открытый командный чемпионат Казахстана по настольному теннису (Суперлига) с призовым фондом 10 млн тенге, передает BAQ.KZ.
Турнир прошёл в Центре настольного тенниса Saryarka и собрал сильнейшие команды страны, а также спортсменов из России и Узбекистана. По итогам четырёх туров сезона 2025 года победителем соревнований стала команда "Караганда-1". Второе место заняла команда УГМК из Свердловской области (Россия), третье — Altay Pro из Усть-Каменогорска.
Лучшим тренером Суперлиги был признан Алексей Хорьков ("Караганда-1"), а звание лучшего игрока турнира получил Алексей Жуков из команды Altay Pro.
На торжественной церемонии закрытия чемпионата аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев вручил победителям медали, Кубок чемпиона и денежный сертификат.
Самое читаемое
- В Шымкенте почти вдвое сократилось число получателей АСП
- На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году
- Елена Рыбакина уверенной победой завершила одиночный сезон
- Завод по производству армирующей сетки открылся в Алматы
- Фильм "QAITADAN" вернул вложенные государством средства и превысил их в пять раз