В Караганда 13 марта состоится открытие новой экспозиции Карагандинский областной историко-краеведческий музей. Мероприятие пройдет в рамках празднования 90-летия образования Карагандинской области, передает BAQ.KZ.

Ожидается, что в церемонии открытия примут участие представители аппарата акимата Карагандинской области, руководители региональных управлений, представители Комитет культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан, руководители Национальный музей Республики Казахстан и областных музеев, ученые Карагандинский университет имени Е.А. Букетова, общественные деятели и представители СМИ.

Организаторами выступили Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области и Карагандинский областной историко-краеведческий музей.

Отмечается, что музей, являющийся одним из старейших культурных центров региона, откроется для посетителей после масштабной реэкспозиции. Обновленный музейный комплекс представит современную экспозицию, сочетающую научный подход и мультимедийные технологии.

Работы по обновлению проводились в 2025–2026 годах и стали самым крупным обновлением музея за последние 13 лет. Главная цель проекта — создать для посетителей более живое и современное восприятие истории региона.

В музейных залах появились тематические инсталляции, интерактивные зоны, мультимедийные киоски, голографические элементы и проекционные панели. Посетители смогут просматривать архивные документы на сенсорных экранах и получать дополнительную информацию о редких экспонатах.

Всего экспозиция расположена в 13 залах и охватывает историю региона от периода кочевых империй до времени независимого Казахстана. Особое внимание уделено археологическим находкам эпохи бронзы и раннего железного века, материальной культуре казахского народа, а также истории становления Караганды и всей Карагандинской области.

Организаторы отмечают, что обновленная экспозиция также направлена на развитие туристического потенциала региона и привлечение гостей города к изучению историко-культурного наследия Сарыарки.