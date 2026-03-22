Пластиковая крышка превращается в крошку при помощи велошредера, а потом в яркий брелок с надписью «I Love Karaganda». Такой необычный способ рассказать о переработке отходов используют в экохабе. На базе Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова открылась первая в городе площадка, где экология соединяется с технологиями, студенческими инициативами и практическими экспериментами, чтобы превратить идеи в реальные проекты и решения, передает BAQ.KZ.

Здесь установлены велошредеры для переработки пластика, контейнеры для раздельного сбора отходов и зоны для проведения мастер-классов. В ближайшее время появится дополнительное оборудование, позволяющее плавить переработанный пластик и создавать из него различные изделия — от брелоков и сувениров до предметов городской среды.

По словам основателя проекта ECO Network и сети экохабов в Казахстане Евгения Мухамеджанова, идея таких пространств выросла из многолетней работы по формированию экологической культуры.

— Мы занимаемся этим направлением уже около восьми лет. Экохаб задуман как центральная площадка, куда могут приходить студенты, школьники, компании и все, кто интересуется экологией. Здесь проходят мастер-классы, можно познакомиться с технологиями переработки и даже своими руками сделать изделие из пластика, который раньше считался мусором. Такой формат помогает людям увидеть, что отходы — это ресурс, — говорит Евгений.

Создание экохаба стало продолжением проекта «Экологические классы», который уже реализуется в школах региона. Опыт показал, что интерес к теме устойчивого развития у молодёжи растёт, поэтому возникла идея объединить образовательные инициативы, стартапы и волонтёрские проекты на одной площадке. Новый центр станет частью формирующейся экологической экосистемы региона. Здесь также планируется проведение экологических акций и совместных проектов с компаниями.

— Мы планируем подключить к экохабу школы области. Ранее созданные экоклассы смогут представлять здесь свои проекты и разработки. В перспективе это позволит объединить образовательную, научную и предпринимательскую среду вокруг экологических инициатив, — отметил заместитель акима Карагандинской области Әлібек Әлденей на открытии хаба.

Важную роль в развитии проекта играет университетская среда. На базе технического вуза экохаб станет пространством для новых инженерных решений и студенческих стартапов.