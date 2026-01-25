В Караганде пассажир выпал из автобуса во время движения
Ситуацию прокомментировали в автобусном парке №3.
В Караганде мужчина получил травмы после падения из автобуса, следовавшего по маршруту №43, передаёт BAQ.KZ .
По предварительной информации, пассажир зашел в салон с рюкзаком за спиной, который мог помешать полному закрытию автоматических дверей. Несмотря на это, транспортное средство начало движение, и мужчина выпал из автобуса.
Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, после чего его доставили в медицинское учреждение. По имеющимся данным, его состояние оценивается как стабильное.
Ситуацию прокомментировали в автобусном парке №3. Там сообщили, что водитель мог начать движение, не убедившись в полном закрытии дверей. Видеозапись с камер наблюдения изъята, обстоятельства происшествия устанавливаются.
