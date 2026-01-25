  • 25 Января, 08:35

В Караганде пассажир выпал из автобуса во время движения

Ситуацию прокомментировали в автобусном парке №3.

Сегодня, 08:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 08:14
Сегодня, 08:14
85
Фото: Pixabay.com

В Караганде мужчина получил травмы после падения из автобуса, следовавшего по маршруту №43, передаёт BAQ.KZ .

По предварительной информации, пассажир зашел в салон с рюкзаком за спиной, который мог помешать полному закрытию автоматических дверей. Несмотря на это, транспортное средство начало движение, и мужчина выпал из автобуса.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, после чего его доставили в медицинское учреждение. По имеющимся данным, его состояние оценивается как стабильное.

Ситуацию прокомментировали в автобусном парке №3. Там сообщили, что водитель мог начать движение, не убедившись в полном закрытии дверей. Видеозапись с камер наблюдения изъята, обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Астана Сергек 24/7 🚘 (@astana__sergek)

Самое читаемое

Наверх