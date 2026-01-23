Инцидент произошел в одном из автобусов маршрута №43 в Караганде, сообщает BAQ.kz со ссылкой на автобусный парк №3.

По предварительной информации, мужчина зашел в салон, однако находившийся за спиной рюкзак мог помешать полному закрытию автоматических дверей. Несмотря на это, автобус начал движение, в результате чего пассажир выпал на проезжую часть. Видео произошедшего распространилось в социальных сетях.

По информации очевидцев, автобус также наехал на ноги мужчины. В автобусном парке №3 сообщили, что сработала автоматическая система защиты, однако водитель начал движение, не убедившись в полном закрытии дверей.

"Пассажиру была оказана медицинская помощь, в настоящее время он находится в медицинском учреждении, его состояние стабильное. Видеозапись с камеры видеонаблюдения в автобусе изъята, обстоятельства происшествия устанавливаются", — прокомментировали в компании.

Перевозчик обратился к пассажирам с напоминанием о необходимости соблюдения правил безопасности. В автобусном парке подчеркнули, что во время посадки следует сразу проходить в салон, не задерживаясь у дверей, снимать с плеч рюкзаки и объемные сумки, а во время движения общественного транспорта держаться за поручни.