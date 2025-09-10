В Караганде подросток устроил опасный перформанс и попал в полицию
Он подвергал опасности жизни людей.
Видео с подростком, выкладывающим кирпичи на крыше многоэтажки, вызвало бурное обсуждение в соцсетях и стало поводом для вмешательства полиции, передает BAQ.KZ. Как сообщили в ДП Карагандинской области, личность нарушителя установили оперативно — им оказался 15-летний житель города.
Юношу вместе с родителем доставили в отдел полиции. С ним провели профилактическую беседу, а также поставили на внутришкольный учёт. Ответственность понесёт и законный представитель подростка: в отношении него возбуждено административное производство по статье "Хулиганство, совершённое несовершеннолетним". Материалы дела уже готовятся к передаче в суд.
Полиция подчёркивает: подобные выходки недопустимы и будут жёстко пресекаться. Любые действия, создающие угрозу безопасности граждан, повлекут незамедлительное установление нарушителей и привлечение их к ответственности, — отметили в департаменте.
