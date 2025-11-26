В Караганде состоялся заключительный этап областного конкурса "Разум, сила, сердце — одинаково держи", приуроченного к 180-летию великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, передает BAQ.kz.

Мероприятие прошло на высоком уровне и собрало около 2000 учащихся школ и студентов из всех регионов области. В подготовке участников активно участвовали 1880 педагогов.

По итогам отборочного тура в финал прошли 57 лучших участников, из которых жюри определило 15 победителей в пяти номинациях.

Победители конкурса:

"Мастер художественного слова" (5–8 классы):

1 место — Алуа Анарбаева (8 класс, школа имени Ж. Ташенова, Караганда)

2 место — Сабина Мукаш (5 класс, школа-лицей №66, Караганда)

3 место — Адина Марат (5 класс, школа №65, Караганда)

"Мастер художественного слова" (9–11 классы):

1 место — Нурасем Серик (10 класс, школа имени Ы. Алтынсарина, Шетский район)

2 место — Сара Алгамжанова (9 класс, школа-лицей №2, Балхаш)

3 место — Аяжан Тилеш (9 класс, школа №20, село Буркитти, Каркаралинский район)

"Голос мудрости — слова" (9–11 классы):

1 место — Акгуль Абдыгаликова (10 класс, школа №4, Караганда)

2 место — Эдеми Юсуп (10 класс, школа-лицей №66, Караганда)

3 место — Абдулла Кошиков (4 курс, Карагандинский высший гуманитарный колледж)

"Мир Абая — через язык живописи":

1 место — Лаура Талашова (11 класс, школа-лицей №1, Сарань)

2 место — Наргиз Маубаева (11 класс, школа №10, Караганда)

3 место — Анастасия Семёнова (11 класс, школа имени Каныша Сатпаева, с. Молодёжное, Осакаровский район)

"Разум, сила, сердце — направляющий свет для сегодняшней молодёжи" (эссе):

1 место — Альфина Таубалды (филологический факультет КарУ им. Е.А. Букетова)

2 место — Рабига Асанова (3 курс, Академия им. Б. Бейсенова, Караганда)

3 место — Арина Сосновская (4 курс, КарУ им. Е.А. Букетова)

Участники продемонстрировали глубокое понимание творчества Абая, выразительное исполнение его произведений и высокий уровень художественного мастерства. Члены жюри отметили значимость конкурса в деле популяризации наследия великого поэта среди молодёжи.

Все победители получили денежные сертификаты, дипломы и благодарственные письма. Остальные участники были поощрены сертификатами и благодарностями.

Конкурс стал важной площадкой для раскрытия творческого потенциала молодёжи и укрепления преемственности поколений через осмысление ценностей Абая.