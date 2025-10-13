В Караганде спасатели эвакуировали 33 человека из горящего многоквартирного дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажки в Караганде поступило на пульт 112. По прибытию пожарных было зафиксировано сильное задымление и угроза распространения огня на верхние этажи.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти 8 человек, включая двоих детей, и эвакуировать ещё 25 жителей дома, среди них — 7 детей. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.