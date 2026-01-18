В Караганде пресечена деятельность наркокурьеров интернет-магазина
С августа 2025 года подозреваемые осуществляли противоправную деятельность.
В Караганде сотрудники полиции пресекли деятельность наркокурьеров, работавших на один из интернет-магазинов по сбыту запрещённых веществ, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В рамках реализации принципа "Закон и порядок" департамент полиции Карагандинской области продолжает системную работу по противодействию наркопреступности. Так, 14 января в ходе спецоперации сотрудники подразделения по борьбе с наркопреступлениями задержали двух женщин в возрасте 21 и 39 лет, подозреваемых в распространении наркотиков.
При обыске по месту их проживания были обнаружены мобильные телефоны, электронные весы, упаковочные материалы (ZIP-пакеты), а также наркотические вещества растительного и порошкообразного происхождения. В частности, изъято более 30 свёртков с веществом зелёного цвета типа "спайс" общим весом около 30–40 граммов, а также свёртки с порошкообразным веществом белого и коричневого цветов общим весом свыше 10 граммов.
Установлено, что с августа 2025 года подозреваемые осуществляли противоправную деятельность в качестве курьеров интернет-магазина, специализирующегося на сбыте наркотиков. Их куратором, по данным следствия, являлось лицо под никнеймом "StroyKz09".
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники преступления.
