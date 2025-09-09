  • 9 Сентября, 11:15

В Караганде пресекли наркоканал из Таиланда

Подростка втянули в наркосхему.

Сегодня, 09:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот из видео Сегодня, 09:47
Сегодня, 09:47
205
Фото: скриншот из видео

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресек крупную контрабанду наркотиков, передает BAQ.KZ.

В ходе спецоперации с применением метода контролируемой поставки был задержан гражданин, организовавший канал поставки наркотиков из Королевства Таиланд. Чтобы скрыть свою причастность, он привлёк несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа, оформив на его имя получение почтовой посылки через АО "Казпочта".

При личном обыске у него изъято 1,3 кг каннабиса WAX.

Следствием установлено, что задержанный распространял наркотические средства на территории Караганды через тайники-закладки с использованием мессенджера Telegram.

По решению суда подозреваемый заключён под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается.

Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

Самое читаемое

Наверх