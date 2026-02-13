В Караганде сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности пресекли незаконную реализацию закиси азота в одном из массажных салонов города, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, в помещении салона хранилось и сбывалось вещество, известное как «веселящий газ», которое использовалось вне медицинских целей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обыска изъяты два 10-литровых баллона с оксидом азота, а также воздушные шары, предназначенные для его употребления.

В Департаменте полиции Карагандинской области отметили, что на постоянной основе проводят работу по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических и сильнодействующих веществ, включая мониторинг объектов, деятельность которых может быть связана с подобными правонарушениями.

Напомним, с 1 января вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, в том числе закиси азота. В полиции подчеркнули, что любые попытки хранения и реализации подобных веществ будут пресекаться, а виновные лица понесут ответственность в соответствии с законом.