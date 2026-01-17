В Караганде при пожаре эвакуировали 10 человек из пятиэтажного дома
Медики ЦМК МЧС оказывали необходимую помощь эвакуированным.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде, в районе имени Казыбек би на улице Лободы, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошёл пожар в квартире — загорелись домашние вещи и мебель, передаёт BAQ.KZ.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и с помощью спасательного колпака вывели из квартиры двух человек, ещё восемь жителей эвакуировались по лестничной клетке. Для обогрева пострадавших была задействована спецтехника "Вахтовка", в пункт обогрева доставлены семь человек, включая двух детей.
Во время пожара также был спасён домашний питомец. Кошка, отравившаяся продуктами горения, была обнаружена без сознания в квартире. Спасатели вынесли её на свежий воздух, провели первую помощь с использованием дыхательного аппарата, после чего животное было передано владельцу.
Хозяин кошки выразил благодарность спасателям за оперативные и профессиональные действия.
Пожар полностью ликвидирован, пострадавших среди людей нет.
Самое читаемое
- Руководители клиник купили сотни квартир и автомобилей на деньги ФСМС
- Присвоившая 6,5 млрд тенге казахстанка экстрадирована из Грузии
- Бордель за стеной: как элитные ЖК Астаны стали прикрытием для преступного бизнеса
- Скандал в медицине: расследование выявило приписки лекарств и "мертвых" пациентов
- Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Минфину