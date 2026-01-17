В Караганде, в районе имени Казыбек би на улице Лободы, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошёл пожар в квартире — загорелись домашние вещи и мебель, передаёт BAQ.KZ.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и с помощью спасательного колпака вывели из квартиры двух человек, ещё восемь жителей эвакуировались по лестничной клетке. Для обогрева пострадавших была задействована спецтехника "Вахтовка", в пункт обогрева доставлены семь человек, включая двух детей.

Во время пожара также был спасён домашний питомец. Кошка, отравившаяся продуктами горения, была обнаружена без сознания в квартире. Спасатели вынесли её на свежий воздух, провели первую помощь с использованием дыхательного аппарата, после чего животное было передано владельцу.

Хозяин кошки выразил благодарность спасателям за оперативные и профессиональные действия.

Пожар полностью ликвидирован, пострадавших среди людей нет.