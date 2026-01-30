В Караганде признали: система регулирования численности бездомных животных дала сбой
В Караганде вновь подняли проблему бездомных животных — на внеочередном заседании областного Общественного совета.
В Караганде вновь подняли проблему бездомных животных — на внеочередном заседании областного Общественного совета. Участники признали: Закон "Об ответственном обращении с животными" фактически не работает, сообщает BAQ.kz со ссылкой на портал ekaraganda.kz.
Несмотря на сотни миллионов тенге, потраченных на отлов, стерилизацию и вакцинацию, численность бездомных животных растет, а случаи жестокого обращения продолжаются. Зоозащитники заявили о провале межведомственного взаимодействия, отсутствии контроля за владельцами и формальном подходе к исполнению программ.
По их словам, дорожные карты так и не были реализованы, часть животных проходила одни и те же процедуры повторно, а затем уничтожалась. Полиция при этом почти не возбуждает дел о жестоком обращении, ограничиваясь штрафами за самовыгул.
Итог дискуссии свели к одному: без комплексного подхода, ответственности владельцев и реального контроля со стороны государства проблему решить невозможно.
