В Караганде вновь подняли проблему бездомных животных — на внеочередном заседании областного Общественного совета. Участники признали: Закон "Об ответственном обращении с животными" фактически не работает, сообщает BAQ.kz со ссылкой на портал ekaraganda.kz.

Несмотря на сотни миллионов тенге, потраченных на отлов, стерилизацию и вакцинацию, численность бездомных животных растет, а случаи жестокого обращения продолжаются. Зоозащитники заявили о провале межведомственного взаимодействия, отсутствии контроля за владельцами и формальном подходе к исполнению программ.

По их словам, дорожные карты так и не были реализованы, часть животных проходила одни и те же процедуры повторно, а затем уничтожалась. Полиция при этом почти не возбуждает дел о жестоком обращении, ограничиваясь штрафами за самовыгул.

Итог дискуссии свели к одному: без комплексного подхода, ответственности владельцев и реального контроля со стороны государства проблему решить невозможно.