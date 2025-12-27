В Караганде начался заключительный тур Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису в Суперлиге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Лучшие клубы страны и зарубежья ведут борьбу за золотые медали и итоговые позиции сезона.

Среди 12 клубов основными претендентами на победу являются Altay Pro (Усть-Каменогорск), "Караганда-1" УГМК (Свердловская область, Россия).

Турнир проходит в Центре настольного тенниса Saryarka.