В Караганде прошла масштабная экологическая акция: местная молодёжь раздавала водителям автомобилей наклейки с надписью "Таза Қазақстан", напоминая о важности чистоты и бережного отношения к окружающей среде, передает BAQ.KZ.

На улицах города молодые активисты вручили 5 тысяч стикеров, которые водители с энтузиазмом клеили на свои машины в знак поддержки экологических инициатив.

"Таза Қазақстан — это не просто фраза, а символ нашего отношения к городу, природе и будущим поколениям. Чистота начинается с привычки — не мусорить и уважать окружающее пространство", — отмечают участники акции.

Молодёжь призывает жителей присоединяться к субботникам, убирать за собой, поддерживать порядок во дворах и на улицах. Каждое действие — вклад в общее дело, которое сделает Караганду чище, уютнее и комфортнее для жизни.

Акция прошла в рамках республиканского экологического движения "Таза Қазақстан" и вызвала активный отклик среди горожан.